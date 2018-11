Renuncia ministro de Defensa israelí

Jerusalén.

El ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, renunció hoy a su cargo, en protesta al alto el fuego alcanzado la víspera en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas, por considerarlo una "rendición ante el terrorismo".

"En lo que a mí respecta, lo que sucedió ayer, la tregua combinada con el proceso con Hamas, es capitular ante el terrorismo, no tiene otro significado", afirmó Lieberman este miércoles al anunciar su dimisión y la de su partido, el Yisrael Beytenu, al gobierno de coalición.

Lieberman afirmó que al negociar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Israel estaba "comprando tranquilidad a corto plazo, y que el precio será un grave daño a largo plazo para la seguridad nacional", según reporte del sitio Ynetnews.

El alto el fuego, que se mantuvo en gran medida el miércoles, fue alcanzado la víspera, gracias a la mediación de Egipto y luego dos días de enfrentamientos en la Franja de Gaza y ataques con cohetes contra el territorio israelí, la mayor escalada bélica desde la guerra de 2014.

Fuente oficiales confirmaron que ocho personas murieron entre el lunes y el martes pasado, por el lanzamiento de más de 460 cohetes hacia comunidades del sur Israel por parte de Hamas, luego de las fuerzas israelíes bombardearon al menos 160 de sus objetivos en Gaza.

Lieberman, quien ha sido un gran defensor de la dura acción militar israelí contra Hamas en Gaza, dijo que no era un secreto que ha tenido desacuerdos con el primer ministro israelí Bemjamin Netanyahu en los últimos meses, sin embargo, consideró que la decisión de ayer es inaceptable.

"Si me quedara en el cargo, no podría mirar a los ojos a los residentes del sur (israelí)", subrayó Lieberman y agregó que no hay razón para que líderes terroristas en la Franja de Gaza estén cómodos y caminen libremente.

Explicó que su renuncia entrará en vigor 48 horas después de Netanyahu reciba una carta formal de su renuncia y confirmó que su partido de derecha, el Yisrael Beiteinu, dejaría la coalición gobernante, lo que podría llevar a una elección anticipada.

En este sentido, Jonatan Urich, portavoz el Partido Likud de Netanyahu restó importancia a esa opción y consideró que no hay necesidad de ir a una elección durante este "período sensible para la seguridad nacional".

La renuncia de Lieberman fue celebrada de inmediato por Hamas, que la calificó como una derrota de Israel y un reconocimiento de su incapacidad para manejar la resistencia palestina.

"Esta es una victoria política para Gaza, que logró mantenerse fuerte y provocar un terremoto político en Israel", subrayó el portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, en un comunicado, emitido esta tarde en la Franja de Gaza.

La Jihad islámica también celebró la dimisión del ministro de Defensa israelí, la cual también calificó como "una victoria para la firme resistencia de nuestro pueblo a la ocupación", mientras que colonos palestinos en la ciudad cisjordana de Rafah repartían dulces en las calles en una muestra de su alegría ante la renuncia de Lieberman.

Los palestinos también inundaron las redes sociales con memes de la renuncia de Lieberman y su derrota ante Hamas y recordaron con burla la promesa de eliminar al líder del movimiento islamista Ismail Haniyeh, dentro de las 48 horas de haber asumido el cargo como ministro de Defensa.