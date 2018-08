Renuncia Memo al Veracruz

Veracruz, Veracruz

Ni siquiera el triunfo sobre La Franja del Puebla el viernes pasado calmó las aguas en el Veracruz.

El técnico Guillermo Vázquez renunció a los Tiburones Rojos el lunes por la noche, poco antes del inicio de la concentración del equipo para el cotejo por la Copa MX que disputó anoche; y por eso ayer fue presentado Hugo Chávez como entrenador interino.

La salida de Guillermo Vázquez se dio por un desacuerdo con la directiva jarocha, basada principalmente en adeudos del club con el timonel.

"Como ya es de su conocimiento, he dejado la Dirección Técnica del equipo de manera voluntaria", explicó así Guillermo Vázquez en un comunicado.

"La decisión obedece a las condiciones que se han venido dando y que han complicado nuestra labor".

Fuentes al interior del club jarocho aseguran que a Vázquez se le adeudaban hasta 3 meses de sueldo y, tras no recibir una respuesta positiva de la directiva, prefirió salir.

Mientras se elige al nuevo DT, Hugo Chávez, quien era DT de la Sub 17 del conjunto jarocho; se hará cargo del equipo, que el viernes recibe a Chivas por la Liga MX.

El técnico chileno Juvenal Olmos sería nuevo técnico del Veracruz tras despedirse del programa radiofónico en el que trabajaba, en su país.

El último equipo que comandó el estratega de 55 años de edad fue el Everton, en 2007.

"Hay algunas cosas que el club mexicano me pidió no mencionar porque a ellos les gustaría tener la iniciativa y anunciarlo formalmente. Van dos personas más conmigo que de momento no voy a nombrar y un tercero que se podría acoplar a fin de año", explicó Olmos.