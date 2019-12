Renuncia la policía de Villa Unión, Coah.

Torreón, Coah.

El director de Seguridad Pública y policías de Villa Unión renunciaron a su cargo luego del enfrentamiento suscitado el sábado pasado en el municipio, que ha dejado 22 muertos y el fallecimiento de otro atacante.

La planilla estaba conformada por 10 policías, pero la mayoría ya no se presentó este lunes a trabajar, según dieron a conocer medios locales. Únicamente se mantienen tres policías activos para un municipio de 4 mil habitantes.

En tanto, se informó de la llegada de 100 elementos de la Guardia Nacional a Villa Unión, donde instalaron una base de operaciones que, según indicó el coordinador estatal de la corporación, Rubén Barraza, permanecerá "el tiempo necesario".

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, declaró este lunes que en Villa Unión estaban presentes cinco elementos del Mando Único (estatales), pero ante los hechos del sábado se reforzará la seguridad.

También anticipó que en el caso de los cuatro policías que perdieron la vida tendrán todo el apoyo de la administración estatal para garantizarles una vida digna a su familia y estudios a los hijos. Los seis elementos que resultaron heridos fueron dados de alta.

QUERÍAN QUEMAR LA PRESIDENCIA

"Querían entrar, pegar y salir", aseguró el gobernador sobre el motivo por el que un grupo del Cártel del Noreste (CDN) atacó el municipio de Villa Unión, donde el saldo al lunes es de 16 presuntos delincuentes abatidos, cuatro policías estatales y dos civiles que también perdieron la vida.

Riquelme Solís mencionó que hay dos personas detenidas, quienes han manifestado que fueron enviados por el cártel a tratar de asustar a Coahuila y a la población a la entrada de la brecha.

Según el gobernador, los detenidos también han referido que entraron 25 camionetas con aproximadamente seis elementos cada una. Recalcó que tenían la intención de quemar la presidencia municipal, pues llevaban bidones de gasolina, pero no pudieron terminar el cometido luego que llegaran 15 elementos del Grupo de Reacción a hacer frente.

Riquelme Solís añadió que el convoy de pistoleros del Cártel del Noreste llevaba dos guías para que entraran y salieran por las brechas que conectan Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas; sin embargo, fueron abatidos y en ese momento el resto de los delincuentes no supieron por dónde salir.

"Por eso suben jóvenes o niños que iban dejando cuando no sabían por dónde salir a las brechas, no es sencillo", comentó el gobernador. Aclaró que hasta el momento no se reportan personas desaparecidas.

Riquelme Solís dijo que dentro de la ubicación geográfica de los municipios del norte existe la posibilidad que se metan por brechas, por ello la necesidad de extender el operativo de seguridad a otros municipios. Dijo que los delincuentes rodearon el territorio y accedieron por ranchos de Villa Unión.

El gobierno de Coahuila también actualizó la cifra de vehículos decomisados a 25, de los cuales cuatro iban artillados con armas calibre 50, mismos que han tenido que ser levantados por grúas custodiadas.