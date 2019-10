Renuncia Joel Ayala al PRI tras 40 años de militancia

Tras 40 años de militancia priísta, Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), se separó del partido tricolor, buscará formar una organización política con el respaldo de los trabajadores. Durante la Reunión Nacional de Dirigentes en la que participaron los líderes de los 82 sindicatos que conforman la FSTSE, Ayala Almeida anunció a sus agremiados la renuncia de su militancia, y se votó por unanimidad la creación de una organización política nacional "independiente, plural y democrática".

A través de una carta dirigida a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, el líder de la FSTSE anunció la renuncia a su militancia en la que agradeció "las oportunidades brindadas" mientras formó parte del partido tricolor y aclaró que "no existe resentimiento alguno".

"En razón de la denición de la Reunión Nacional de Dirigentes, tanto de los Sindicatos como de la Representación Territorial que integran la FSTSE, me permito in formar de mi separación formal del Partido Revolucionario Institucional; no sin antes, dejar testimonio de mi reconocimiento y gratitud a las oportunidades brindadas durante mi historial de militancia en ese Instituto Político", dice la misiva.

Ayala Almeida agregó que "aclarando que no existe resentimiento alguno, sino que mantendré vigente mi convicción del mandato de los trabajadores al Servicio del Estado, en el fortalecimiento de las Instituciones de la República".