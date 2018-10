Renuncia escritora Margo Glantz a dirigir el Fondo de Cultura

Ciudad de México

La escritora Margo Glantz no será la nueva directora del Fondo de Cultura Económica (FCE). Así lo hizo saber este miércoles la propia narradora a través de su cuenta de Twitter: "Con fecha 3 de septiembre envié mi carta de renuncia al FCE, nombramiento que mucho me honra, por razones estrictamente personales".

El 7 de agosto, a un mes de la elección de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, se anunció que la escritora sería la nueva titular de la editorial del Estado mexicano. Su elección llevó a algunos a cuestionar tal designación, en particular en redes sociales. Entonces, la misma autora de libros como "El rastro", expresó en entrevista con El Unversal: "Soy una mujer mayor, tengo 88 años, soy productiva, soy lúcida, creo que puedo hacerlo".

La renuncia de Glantz no se había hecho pública hasta ahora, a pesar de que como lo dice en su Twitter se presentó hace un mes. Y se da a conocer luego que hoy en algunos medios se informó que anteayer martes, durante el homenaje del 2 de octubre en Tlatelolco, López Obrador estuvo hablando con el escritor Paco Ignacio Taibo II y le dijo: "¿Quién mejor que una gente como tú, que sustituya a Carreño?", supuestamente en referencia al actual director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón. La pregunta ahora es si Taibo II, que había sido considerado hace unos meses como Secretario de la Cultura para la Ciudad de México, será quien encabece el Fondo de Cultura Económica.

NO HAY DECISIóN:

PACO IGNACIO TAIBO II

El escritor Paco Ignacio Taibo II aún no decide si aceptará dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE). Esto lo determinará luego de hablar con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"No hay una decisión, sin comentarios, tengo que hablar con Andrés", aseguró el escritor.

Al mediodía de este miércoles, Paco Ignacio Taibo II participó en un conversatorio con alumnos del Campo 1 de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM, en Cuautitlán Izcalli, donde habló a los estudiantes sobre el tema "Los tiempos están cambiando".

- ¿Cómo ve al Fondo de Cultura Económica?, se le preguntó.

No lo veo, entre otras cosas, por eso tengo que hablar con Andrés.

- ¿Se necesita mucho trabajo?

Se necesita además tener una información sólida sobre eso.

- ¿Si es necesario rescatarlo?

Insisto, no me vas a poder sacar ni agua de las piedras, no tengo comentarios. Tengo que hablar con Andrés.

- ¿Habla con él y después decide?

Luego veremos.

Ayer, durante el homenaje del 2 de octubre en Tlatelolco, López Obrador se acercó con el escritor y le dijo: "¿Quién mejor que una gente como tú, que sustituya a Carreño?", en alusión al actual director del CFE, José Carreño Carlón. Al ser cuestionado sobre tal propuesta, el también historiador contestó: "No hay una decisión, sin comentarios, tengo que hablar con Andrés".