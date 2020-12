Renuncia el ´Guasón´ a la Secretaría de Gobernación

Cd. Victoria, Tam.

El reynosense Héctor Martín Garza González presentó su renuncia a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación, dependencia a la que llegó a principios de julio pasado, luego de su estadía por año y medio en el mismo cargo, pero en la Secretaría de Educación.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales el "Guasón" señala: "Hace dos años llegué con la esperanza de acompañar a un hombre al que admiro y respeto, al presidente López Obrador, que gracias a su invitación tenía la oportunidad de ser el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación o el titular de la Unidad de Administración y Finanzas como después se denomina, y que en base a esa invitación logré acrisolar sueños y esperanzas largamente acariciados por las maestras y los maestros, para que tuvieran un mejor futuro", expresa en el video publicado en su cuenta oficial de Facebook.

"Hoy nuevos derroteros en la política me llaman, nuevos esquemas que iré transitando, por eso he decidido presentar mi renuncia ante el secretario Herrera y el reconocimiento y gratitud al presidente de México y a la Secretaría de Gobernación por el apoyo y la confianza que me brindaron", dijo el político reynosense sin aclarar hacia dónde irá.