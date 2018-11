Renuncia el fiscal general de EU, Jeff Sessions

El Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, renunció este miércoles y será sustituido de manera temporal por Matthew G. Whitaker, quien era jefe de personal del Fiscal, informó el presidente Donald Trump.



A través de un mensaje en Twitter, Trump dijo que Whitaker "servirá bien a nuestro país" y agradeció a Sessions por sus servicios y le deseó buena suerte.

"Nos complace anunciar que Matthew G. Whitaker, Jefe de Personal del Fiscal General Jeff Sessions en el Departamento de Justicia, se convertirá en nuestro nuevo Fiscal General Interino de los Estados Unidos. Él servirá bien a nuestro país", publicó Trump en Twitter.

Agregó que posteriormente dará a conocer a su nominado para el cargo. La prensa estadounidense indicó que fue el propio Trump quien pidió a Sessions su renuncia.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

Eran del dominio público los constantes enfrentamientos entre Trump y Sessions. El mandatario había dejado ver en varias ocasiones su descontento con el desempeño de su fiscal general.