Renuncia el delegado de Tránsito

Río Bravo, Tam.- El día de ayer presentó renuncia director del departamento de Tránsito Local en la localidad, el capitán de fragata Leoncio Ariel López Talamantes por cuestiones principalmente de índole personal, y administrativo.

De hecho la expuso desde la tarde del martes pero fue formalmente recibida este miércoles, y aunque no con carácter de irrevocable, argumentó otros factores que consideró importantes los motivos que tuvo para tomar esa decisión.

En entrevista con el reportero todavía ayer en las oficinas de Tránsito, dijo que es meramente por adeudos pendientes en cuestiones del sueldo que percibe, y que no le ha sido remunerado a la fecha, así como por otras acciones que le parece a su criterio, no están bien, aunque aclaró que no es irrevocable dejando la posibilidad de que pudiera regresar.

Deja la corporación con un promedio de 43 elementos así como algunas unidades, haciendo mención que no se le a aceptado la renuncia, tampoco hay comunicado oficial, y que tampoco se ha asignado al nuevo director.

DECLINA. Renunció delegado de Tránsito, Leoncio Ariel López Talamantes.