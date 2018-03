Renuncia directora de comunicaciones de la Casa Blanca

La renuncia de Hicks, de 29 años, se da un día después de que testificara durante ocho horas ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes por la trama rusa, donde admitió que ocasionalmente se le había pedido que dijera "mentiras blancas", pero nunca sobre temas relacionados con la investigación de la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

De acuerdo con funcionarios citados por The New York Times, Hicks habría comunicado a sus colegas en la Casa Blanca su intención de renunciar desde hace varios meses.



"No hay palabras para expresar de manera adecuada mi gratitud al Presidente Trump. Deseo lo mejor para que el Presidente y su Administración continúe liderando nuestro país", afirmó Hicks, según reportes de la cadena NBC.



Asimismo, el Presidente estadounidense elogió el trabajo de la ahora ex directora, quien antes de 2016 no contaba con ninguna experiencia política, y aseguró que la echaría de menos.



"Hope es extraordinaria y ha hecho un gran trabajo los últimos años. Ella es inteligente y reflexiva y una gran persona. Echaré de menos tenerla a mi lado", aseguró Trump.



Aunque su fecha de salida aún no está confirmada, es probable que esta ocurra en las próximas semanas.