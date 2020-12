Renuncia director de Seguridad, Tránsito y Vialidad

Cd. Victoria, Tam.

De manera completamente inesperada el director de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, Efraín García Chávez, presentó su dimisión la tarde del viernes tras poco más de un año de haber asumido la Dirección con lo que se convierte en el tercero en dejar el cargo durante la administración municipal 2018-2021.

“Me han motivado razones personales que inevitablemente me han llevado a tomar una decisión que me aleja definitivamente de mi puesto de trabajo. Es lamentable para mí tener que comunicarles dicha decisión y es mi deseo que se pueda lograr ubicar lo antes posible mi reemplazo, para no afectar el normal desempeño de la corporación”, mencionó mediante una carta publicada a través de las redes sociales.

Fue Leoncio Ariel López Talamantes quien al inicio de la administración municipal se desempeñó como director de Tránsito local, fue a inicios del mes de noviembre del 2018 cuando el alcalde Xicoténcatl González Uresti designó a Jesús Rafael Mouret López en su sustitución, este fue destituido casi un año después para ser investigado por un escándalo de acoso sexual y laboral; de manera interina se hizo cargo de la dirección el director Operativo César Alberto Puente Torres hasta el primero de diciembre de ese año, fecha en la que García Chávez recibió nombramiento.