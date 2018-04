Renuncia candidata de Morena por inseguridad en Guerrero

Silvia Rivera Carbajal, diputada federal con licencia y candidata a diputada local por el XVIII Distrito Local Electoral por Morena, es una de las primeras en renunciar a su postulación por la falta de condiciones de seguridad para realizar su campaña electoral en la región de Tierra Caliente de Guerrero.

El dirigente de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dio a conocer que debido a esa situación de inseguridad en varios puntos de esta entidad, podrían renunciar otros candidatos más de su partido a presidentes municipales, diputados y diputadas locales, como lo dio a conocer hoy la diputada Romero Carbajal, quien dijo que solicitará su reincorporación a su curul en la Cámara de Diputados.



La ex aspirante a diputada local dijo que la decisión de renunciar a su candidatura la tomó luego de que varios candidatos a alcaldes de los nueve municipios de la Tierra Caliente han recibido amenazas de los grupos criminales que operan en esa zona, aun cuando ella no ha sido objeto de intimidaciones.



Agregó que, como diputada federal, ha procurado realizar sus actividades sin interferir con las actividades delictivas de los presuntos delincuentes que operan en la Tierra Caliente. "No me meto con ellos y creo que ni ellos se meten conmigo", dijo, pero dejó entrever que hay candidatos que tienen compromisos con ellos, por lo que planteó que debe revisarse quienes son, pues "dejan mucho qué desear".



"Desgraciadamente, en la Tierra Caliente no hay condiciones para ser candidata ni hacer un proceso de campaña, porque ya fui secuestrada en esa zona y, desafortunadamente, ahorita las condiciones están peor y como no tengo compadre, un padrino, la verdad no puedo penetrar en este momento, que está muy complicado el asunto".

Recalcó que, por esa razón, renuncia a su candidatura, por la inseguridad que prevalece en esa región y, sobre todo, para no poner en riesgo su vida y la de su familia.



Rivera Carbajal informó a Morena, partido al que agradeció haberla tomado en cuenta para postularla a diputada local, que deja ese espacio para que se designe a una mujer en su lugar que milite en esa organización política, porque ella participó como externa luego de que su partido el PRI le cerrara las puertas.