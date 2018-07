Renuncia arzobispo australiano condenado por encubrir abusos sexuales

Cd. del Vaticano, Vaticano.

Wilson, de 67 años, fue declarado culpable en mayo de no revelar abusos del sacerdote James Fletcher, luego de que dos víctimas le informaran al respecto, una de ellas un monaguillo que se lo contó dentro del confesionario.



La renuncia se produjo dos días después de que el Vaticano anunciara que el Papa había despojado de su rango de Cardenal a Theodore McCarrick, ex Arzobispo de Washington, y le ordenara vivir en reclusión.



McCarrick fue acusado de abuso sexual de menores y seminaristas adultos hace décadas.



El Vaticano señaló que el Papa Francisco aceptó la renuncia de Wilson, aunque no mencionó el motivo.



Wilson se había negado a renunciar anteriormente, diciendo que esperaría hasta que su proceso de apelación finalizara.



El Primer Ministro australiano, Malcolm Turnbull, quien este mes instó al Papa a que despojara de su rango a Wilson, celebró la renuncia del Arzobispo.



"No hay una responsabilidad más importante para la comunidad y los líderes de la Iglesia que la protección de los niños", destacó Turnbull en un comunicado.