Renuncia al PRI, se va para el PAN

Tampico, Tam.- Acompañada de varias empleadas despicadoras, Aureliana Núñez Piña aclaró que renunció a la regiduría y a la candidatura para la reelección a través del Partido Revolucionario Institucional "porque quise y porque tengo derecho".

Señalé que la decisión de salir de las filas del PRI y renunciar al puesto de elección popular y la reelección, es a fin de buscar otras opciones que ayuden a solucionar problemas que tiene la Unión de Despicadoras, pues asegura que en cinco años no han sido suficientes a través de gobiernos priístas.

Precisó que se uniría a las filas del Partido Acción Nacional, "porque me gusta la manera y hemos estado muy cercanos a la Secretaría de Pesca".

Señaló que con con el Partido Revolucionario Institucional tiene proyectados encapsulados desde hace cinco años y no han logrado cristalizarlo por falta de apoyo para más de 2 mil 500 trabajadoras del ramo.

En ese sentido refiere que al acercarse al Partido Acción Nacional tendrían más opciones de avanzar y salir adelante, "como el proyecto de los cursos que nos dieron de las albóndigas, de las hamburguesa, ya los estamos haciendo... O sea, esos eran nuestros sueños y ya hay una plantita aquí en donde se está elaborando todo eso que queríamos hacer y hoy se cumple ese sueño".

Refirió que no fue suficiente el apoyo que recibieron de los pasados gobiernos, tanto municipales, como estatales... "si estoy agradecida por lo que nos dieron, pero todos tenemos derecho de buscar una nueva opción y la estamos buscando y aquí estamos".

Aclaró que su familia no es "aviadora" en el Ayuntamiento de Tampico, "pero por salud mental, todos van a renunciar. Mi equipo son cinco los que trabajan allí, pero yo creo que podemos empezar de ceros. No pasa absolutamente nada".

Mencionó Aureliana Núñez que no ha platicado con la ahora candidata a la reelección por el PRI Magdalena Peraza Guerra, "mis respetos para ella".

Cuestionada si ve que no la tiene segura el triunfo Magdalena Peraza dijo; "pues le deseo suerte, nada más. Ella no tiene porqué sentirse decepcionada de mi salida, porque cada quién escoge a dónde ir y yo creo que ella también lo tuvo en su tiempo".

Asimismo aclaró que no le ofrecieron dádivas para cambiarse de partido, "Yo no he recibido un peso, yo soy pobre y siempre seguiré siendo pobre, porque mi prioridad son ellas (despicadoras)... Nunca les he pedido nada, nunca les he robado nada. Yo me quedaba sin sueldo, porque cuando una de ellas estaba en el hospital o se moría alguien, yo sacaba de mi dinero para ayudarlas y lo voy a seguir haciendo".