Renuncia al PRI porque no lo dejan usar salario rosa

La decisión se dio a conocer luego de que se filtrara un mensaje que él envió a su equipo.

"Quiero informarles que he decidido renunciar a la UR por que no comparto las formas ni las ideas de quien dirige los destinos del EDOMEX. Me dedicaré de ahora en adelante a promover la Alianza con quien tenga los pantalones bien puestos y no esté dispuesto a entregarse en los brazos de la 4T", se lee en la primer parte del mensaje.

"Les agradezco todo su apoyo y su confianza pero sobretodo el cariño con el que siempre me han tratado. En mi siempre encontrarán un amigo. SE QUEDA AL FRENTE DE LA ORGANIZACIÓN NUESTRO QUERIDO FROYLAN SANTANA, para quien les pido la misma entrega y lealtad con la que a mí me apoyaron".

Luego de confirmar su renuncia a la Unidad Revolucionaria, el líder priista aseguró que pese a ello siempre será priista y buscará una alianza con Vargas del Villar como candidato para evitar que Morena se apodere del Gobierno mexiquense.