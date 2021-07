Renuncia abogado de Rosario Robles

El abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz renunció hoy a la defensa de Rosario Robles porque dijo que la exfuncionaria no le proporcionó ninguna información para negociar su colaboración con la FGR, a cambio de la cancelación de la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En breve entrevista, el litigante dijo que la exSecretaria de Estado nunca le entregó algún documento, escrito o información que sustentara los supuestos ilícitos de altos funcionarios de la Administración pasada implicados en la Estafa Maestra.

"Yo accedí a participar en la defensa para que se pudiera acoger a un criterio de oportunidad y a la figura de testigo colaborador, conforme a la Ley de Delincuencia Organizada, y sin embargo al día de hoy no ha habido un solo documento, escrito o información para continuar con el trámite de una negociación, lo que me pone en una situación difícil como abogado", dijo Ramírez.

"Por conducto mío, por lo menos no. De ninguna manera me ha dado ella ningún elemento en lo más mínimo, ningún documento, ninguna prueba, ninguna evidencia, ningún nada que me diera a mí la posibilidad de entrar a esta interacción con la Fiscalía".