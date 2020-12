Renuncia a ducharse

Ciudad de México.

El comediante Bill Cosby reveló que ha tenido que suspender sus duchas en la prisión como medida para no contagiarse de coronavirus, de acuerdo con Daily Mail.

"A partir de ahora me he negado a ducharme y he decidido lavarme en mi celda. Esta es la mejor manera de mantenerme sano y salvo", comentó el artista, de 83 años.

Comentó que su estancia en la cárcel está siendo difícil porque hace unas semanas se produjo un incendio en la misma área en la que se encuentra recluido, lo que causó daños que aún no han sido reparados.

Debido a ello tanto el agua, la calefacción y las unidades de aire acondicionado en varias de las celdas, que incluyen la de Cosby, se han visto afectadas por la humedad y la condensación.

De igual forma, debido a la pandemia, se han tomado medidas más restrictivas con los reclusos que no fueron desalojados, por ejemplo: Cosby relató que se la pasa encerrado 20 horas al día, y que sus dos llamadas telefónicas diarias de 15 minutos se redujeron a solo una llamada de 10 minutos.