Renuevan magia de The Beatles con reedición de 'Let It Be'

El álbum que el cuarteto de Liverpool publicó tras su inesperado y gélido adiós, luego de haber hecho historia en los años 60, había dividido opiniones entre millones de fans, al grado de realizarle revisiones periódicas (como Let It Be... Naked, de 2003, desprovisto del toque particular de Phil Spector).

Hoy, la minuciosa reedición del material clásico es, para el productor Giles Martin (hijo del fallecido Quinto Beatle, George Martin), una oportunidad para reivindicarlo.

"Siempre se ha buscado una razón por la que esta separación pudo haberse detonado: Yoko Ono, Let It Be o, simplemente, un asteroide que golpeó la Tierra para que algo así sucediera; pero lo que este material muestra es que, para cuando salió, ellos ya estaban cansados y aburridos de sí mismos y querían hacer cosas distintas. "Entonces, creo que lo que más disfruté acerca de este proyecto es que fue un álbum que, de todos los discos de The Beatles, era el que más amor necesitaba en muchos sentidos, justamente porque tuvo un surgimiento complicado; más allá de cualquier otra cosa, ese fue el mayor desafío", explicó Martin, en videoentrevista.

Por ello, y pese a que confiesa, apenado, que muy probablemente su padre (fallecido hace cinco años) no habría estado de acuerdo para retomar este trabajo, el único de la discografía del cuarteto en el que no participó como productor principal, él quiso hacerlo para rescatar el valor creativo y sentimental de una obra con la que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr evidenciaron su ingenio, tanto en el estudio como en vivo, a raíz de su mítico concierto en la azotea del sello Apple.

En paralelo con el renovado Let It Be llega The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson (El Señor de los Anillos) luego de estudiar y analizar más de 200 horas de audio y video que documentaron el proceso de grabación; el documental será estrenado a fines de noviembre por Disney+. "Creo que los mismos Beatles, Ringo y Paul, mirando hacia atrás en esa época, estaban muy confundidos sobre cómo sentirse respecto a este trabajo. Una vez que comenzaron a repasar el material de cuando hicieron este álbum y volvieron a escucharlo, recordaron que, de hecho, no fueron momentos infelices. "Es un disco bastante genial.

Quedó un poco en el olvido, pero fue brillante y creo que me dio un poco como el Síndrome de Estocolmo, porque al encerrarme a trabajar en él me he enamorado. Es maravilloso, tiene grandes canciones y lo olvidamos porque creemos que es como la nota suicida de The Beatles, pero no lo fue", recalcó el productor, de 52 años. Giles, pupilo de su padre, quien produjo todos los discos de la legendaria banda, opina que la magia que envolvía a los cinco quedó sellada con esa seguridad y confianza permanentes en lo que hacían, una enseñanza que recuerda todos los días.

"Antes de que mi padre falleciera, había algo que siempre quise preguntarle. Yo estaba trabajando en un filme, haciendo una pieza musical, muy presionado, sintiendo que no podría lograrlo, entonces me acerqué a él y le dije: 'Papá, ¿alguna vez sentiste que eras malo en la música?'. Cerró los ojos y me dijo: 'No, siempre he pensado que soy brillante, y tú también lo eres, mucho mejor de lo que yo era, en verdad'. "Y no estaba siendo arrogante, sino honesto, y sólo pude pensar en lo genial que es tener esa seguridad, y eso tenían The Beatles cuando hicieron Let It Be, al brindar un show desde cero con canciones completamente nuevas. Tanto ellos como mi papá hicieron todas estas cosas porque creyeron firmemente en sí mismos, y creo que eso es algo que aprendí de él y que todos deberíamos tener: de vez en cuando deberíamos pensar que somos brillantes", concluyó, emocionado.