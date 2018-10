Renueva Donald Trump campaña contra la prensa tras ataque a sinagoga

Washington.

En una cadena de mensajes en su cuenta de Twitter dos días después del ataque a la sinagoga de Pittsburgh, Trump reiteró que la prensa es "el verdadero enemigo del pueblo".

"Las noticias falsas están haciendo todo en su poder para culpar a los republicanos, a los conservadores y a mí por la división y odio que haya existido durante tanto tiempo en nuestro país. En realidad, es su reporteo falso y deshonesto lo que está causando problemas", escribió.

En un segundo mensaje a sus 55 millones de seguidores en Twitter, Trump sostuvo que el "gran enojo" existente en Estados Unidos es responsabilidad en parte por "el trabajo inexacto e incluso fraudulento" de los medios informativos.

"Los medios de noticias falsas son el verdadero enemigo del pueblo, deben parar la abierta y obvia hostilidad y reportar las noticias con exactitud y de manera justa. Eso logrará apagar la flama del odio enojo y entonces podremos acercar a todos en Paz y Armonía", concluyó.

Jeff Sucker, el presidente de CNN, criticó la semana pasada a Trump por su campaña contra los medios informativos, que se recrudeció a raíz de los ataques con paquetes con artefactos explosivos a personalidades políticas demócratas y figuras de causas liberales.

Otros medios informativos como de The New York Times y The Washington Post acusaron al presidente de usar una estrategia deliberada de odio, falsedades y retórica racista para alentar el voto de los republicanos en vísperas de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.