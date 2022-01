Renuentes a vacuna alrededor de 200 mil

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas advirtió que alrededor del 5.67 por ciento de la población en el estado, con posibilidad de recibir alguna de las vacunas antiCovid-19, no cuenta con esta protección por lo que se halla completamente expuesta a contraer alguna forma severa de esta enfermedad.

"Como en todo el tiempo y todas las épocas, y en todas las vacunas que tiene el Sistema de Salud, siempre hay personas que no creen en este beneficio y que se muestran renuentes a vacunarse", advirtió la titular de la Secretaría, Gloria de Jesús Molina Gamboa, "no sé si todos sean reacios a vacunarse o no, pero lo que nos marcan las estadísticas es que hay cerca de 200 mil tamaulipecos que debieron vacunarse y que no están vacunados".