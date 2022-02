Renuentes a inocularse: Persisten creencias propias, la religión...

Altamira, Tam. - Un promedio de 200 mil personas mayores de 15 años han decidido no aplicarse la vacuna contra el coronavirus, por diferentes razones.

Sólo son creencias muy personales, unilaterales y hay que respetarlas, pero también hay que darles toda la información de los beneficios que tienen* Rodolfo González Valderrama, delegado de Programas Federales

Rodolfo González Valderrama, delegado de Programas Federales en el estado, dijo que se ha identificado que este universo de ciudadanos es mayor a 15 años de edad. "Hay diferentes factores, desde creencias propias, la religión también", dijo.

Indicó que son 2 millones 300 mil personas las que ya deben estar vacunadas; al día del miércoles se habían aplicado 4 millones 800 mil vacunas en total.

Dijo que en Tamaulipas, el 85 por ciento de la población cuando menos tiene una dosis contra el Covid-19.

El funcionario federal dijo que en la entidad no se tienen detectados grupos antivacunas. "Aquí no, como ha sucedido en otros lugares, no hay, solo son creencias muy personales, unilaterales y hay que respetarlas, pero también hay que darles toda la información de los beneficios que tienen".

Refirió que ahorita se está aplicando en el estado el refuerzo y rezagados la vacuna de las farmacéuticas, AstraZeneca y Pfizer, la cual es compatible con otros biológicos.

LOS BANCOS

En otros temas, el entrevistado informó que en dos semanas se iniciará con la construcción del Banco de Bienestar Social en la Ciudad de Madero, entre tanto, este jueves fue inaugurado este banco de gobierno en este municipio de Altamira.

Hay otro banco de bienestar listo para inaugurarse en la comunidad ejidal de Esteros, al norte de la ciudad.

González Valderrama indicó que en el estado ya están por inaugurarse seis Bancos de Bienestar e informó que este jueves el presidente de la República inauguraría de forma remota desde el estado de Hidalgo 250 bancos en toda la República.

Altamira, Victoria, San Fernando, Soto la Marina, Jaumave y Güemez, ya cuentan con la construcción lista para inaugurarse.

Asimismo dijo que se tienen programados más bancos en el estado, buscando que sean zonas que beneficien a más población.