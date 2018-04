Renovarán a Superman

En marzo, DC Entertainment, la división de Warner Bros. que controla los derechos comerciales de los íconos de los cómics Superman, Batman y Mujer Maravilla, entre otros superhéroes, decidió que era momento de presumir su contratación más reciente.

Cuatro meses antes había anunciado que se había traído de su rival Marvel a Brian Michael Bendis, quedándose con el escritor que durante casi 20 años había ayudado a transformar y crear los personajes que sirvieron como base para las multimillonarias franquicias de cine junto con series animadas y cuatro programas de Netflix.



Ahora, DC quería elevar aún más las expectativas.



En pósters publicitarios colocados en tiendas de cómics de todo Estados Unidos y en anuncios de páginas completas en publicaciones como Mujer Maravilla y La Liga de la Justicia, un sonriente y triunfante Superman, con las manos a la cadera, estaba de pie junto a un pedazo de tipografía grande y resaltada que anunciaba: "¡YA VIENE BENDIS!".







Hoy, el autor, de 50 años, es uno de un puñado de escritores y artistas (como Jason Aaron, Gail Simone y Scott Snyder) a quienes los lectores seguirán de un título a otro y cuyas interpretaciones pueden ayudar a redefinir por completo un personaje y proporcionar tramas para cine y televisión.No se puede negar el efecto que Bendis tuvo en, propiedad de Disney, y también en la cultura popular. Le dio un nuevo vigor a Daredevil, reinició a los Avengers en el 2004 e introdujo a Jessica Jones."Hay pocos creadores que pueden ser un jugador de impacto desde el momento que entran por la puerta", dijo Jim Lee, coeditor en DC. "Y Brian es una de esas personas. No sólo por la atención que genera, sino por la calidad de historias que cuenta".Hay quienes han declarado que la suerte de cualquier superhéroe en la página es irrelevante, en vista del éxito financiero del cine, la televisión y los videojuegos basados en esos mismos personajes.Bendis está totalmente consciente de las limitaciones de los cómics. Después de todo, hasta la fecha, la cinta Pantera Negra ha tenido ingresos en Estados Unidos de 667 millones de dólares, y se convirtió en un "puntito" en la cultura popular, pero eso no significará 667 millones de dólares en nuevas ventas de cómics para el personaje."Eso nunca ha sucedido", afirmó Bendis, en referencia al efecto de rebote de una película popular. "Desde la película, de Christopher Reeve, hay gente que nunca leerá nada (cómics, revistas, libros); les encanta el cine y la televisión".En agosto pasado, el contrato de Bendis conestaba llegando a su fin, y se sentó con el coeditor de DC, Dan DiDio, en Los Ángeles para tomar un café.Ellos no se conocían, pero pronto encontraron cosas en común, hablando sobre qué personajes les gustaban cuando eran niños, sus visiones para la industria y lo que el escritor podría hacer en un nuevo entorno.DiDio le hizo una oferta lucrativa y creativamente poderosa. DC actuaría como distribuidora de los trabajos independientes de Bendis de su línea propia "Jinxworld".Él encabezaría su propia edición usando personajes de DC, supervisando a un grupo selecto de artistas y escritores, al tiempo que escribiría.