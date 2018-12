Reniega Trump haber contratado a Cohen

Washington, D.C.

"En retrospectiva, cometí un error" dijo el mandatario, quien aceptó que el abogado pagó dinero a dos mujeres que aseguran haber sostenido relaciones extramaritales con él, aunque insistió que tales desembolsos representen violaciones a las leyes de financiamiento de campaña.

Trump, conocido por su negativa a reconocer errores, hizo la inusual declaración en una entrevista con el conservador canal televisivo FOX, en la que evitó profundizar algunos detalles de su relación con Cohen, quien actuó como su consejero legal por más de una década.

Reveló que su decisión de contratar a Cohen fue el resultado de un favor que este le hizo más de una década atrás, cuando éste era parte de un comité de una asociación de dueños de departamentos, aunque no reveló en que consistió.

El miércoles un juez federal en Nueva York sentenció a Cohen a tres años después que éste se declaró culpable de evasión fiscal, de violar las leyes de financiamiento electoral y de mentir al Congreso y al gobierno federal.

Cohen, quien en alguna ocasión declaró que daría la vida por Trump, declaró, que "fue mi lealtad ciega a este hombre lo que me llevó a tomar un camino de oscuridad en lugar de luz. Sentí que era mi deber cubrir sus sucias acciones".

Empero el mandatario negó haber ordenado a éste "hacer nada equivocado. Lo que él hizo, lo hizo por su cuenta. El es un abogado. Se supone que un abogado que representa a un cliente debe hacer lo correcto, por eso es uno les paga mucho dinero" insistió.

Entre los nueve cargos de los que Cohen se declaró culpable se incluyen haber orquestado el pago por 130 mil dólares, a nombre del entonces candidato presidencial republicano, la actriz de cintas para adultos Stormy Daniels y otro por 150 mil dólares a la exmodelo de la revista Playboy, Karen McDougal.

Ambas han declarado públicamente haber sostenido relaciones extramaritales con el entonces empresario de bienes raíces aunque este lo ha negado de manera vehemente.

Trump insistió que Cohen aceptó declararse culpable de los cargos para avergonzarlo y obtener una sentencia de prisión reducida, insinuando que también lo pudo haber hecho para librar a sus familiares de enfrentar problemas legales

"Lo que el hizo, todo no tiene relación conmigo, excepto por los dos cargos de pagos de financiamiento de campaña, que no son criminales y no deberían haberlos incluido. Los pusieron ahí para avergonzarme", dijo.

Trump negó igualmente haber pagado al editor del diario sensacionalista National Enquirer, y amigo suyo, y quien de acuerdo a los fiscales se coordinó con Cohen para hacer el pago a McDougal por una entrevista exclusiva en la que ésta detalló sus amoríos con Trump, que nunca fue publicada.