Renegocian contrato sobre parquímetros

Cd. Victoria, Tam.

A poco más de dos meses de la actual administración municipal continúa la renegociación entre el Ayuntamiento y la empresa administradora de los parquímetros y estacionómetros municipales, Victoria Meters, lo cual podría llevar a la realización de un adendum del contrato para la asignación de ingresos en proporción de 50-50, o bien la revocación total de este.

"El tema de lo de la Hidalgo inició con el tema de empezar a quitar los parquímetros, todo esto tiene que desembocar en un cauce legal para generar las partes sin embargo aún estamos en la etapa de negociación que es siempre sano llegar a acuerdos pero en donde gane el Municipio", mencionó el presidente de la Comisión Anticorrupción del Cabildo.

El segundo síndico agregó que el objetivo de la renegociación es que tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía no se encuentren en franca desventaja ante una empresa particular como sería el caso de Victoria Meters, toda vez que el convenio firmado por 15 años durante la administración del exalcalde Arturo Diez Gutiérrez Navarro daba sobradas prestaciones al particular en detrimento del interés público municipal.

"También se hablaba que no había tolerancia, es un tema como de cacería del pueblo y esto el alcalde no lo puede permitir y la segunda sindicatura tampoco lo puede permitir, estamos trabajando para darle cauce jurídico y tener después de las negociaciones que han estado vigentes con la empresa un acuerdo donde gane Victoria".