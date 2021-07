Rendirse, ¡jamás!

"Ted Lasso no es sólo un personaje dentro de un show, sino una vibra, es una filosofía que creo que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros mismos. A veces, la vida nos la quita o la enmudece un poco, pero hay que mantenerla, y tengo la impresión de que todos en el show la tienen y estamos orgullosos de lo que hemos hecho con ella", destacó Sudeikis, quien se llevó el Emmy en 2020 por su rol como protagonista y escritor de esta misma producción.

TRASCIENDE BARRERAS

De acuerdo con lo que el elenco compartió a Gente, lo que ellos han denominado como el efecto Ted Lasso (creer en uno mismo pese a las adversidades) parece haber trascendido barreras a nivel internacional, con una ideología que pasó de la ficción a la realidad.

"Tener esta respuesta de la serie, desde los críticos hasta la gente en redes sociales y a nivel mundial, ha sido ¡Wow!...

"Creo que habla de que todos compartimos este sentimiento, y recibir todas estas nominaciones y reconocimiento en todos los departamentos para todo el equipo, ha hecho que se sienta todavía más increíble", expresó el también productor de 45 años.

LLEGA MAÑANA

En la segunda parte de la comedia, que llega este viernes por la plataforma, el equipo de futbol tendrá que enfrentarse a un nuevo reto cuando su jugador principal, Dani Rojas (el mexicano Cristo Fernández) sufra una crisis.

"Me hace feliz que hayamos tocado el tema de la salud mental, que es muy importante, porque, especialmente como hombres, culturalmente nos enseñan a que no debemos llorar, a que debemos ser siempre fuertes y no mostrar nuestras debilidades, entonces poder hablarlo y plasmar que no debe ser así, ha sido genial", destacó Fernández.

Además de destacar las jugadas y desafíos del deporte que tanto les apasiona, sus creadores e involucrados buscan también resaltar su entrañable filosofía de unión y perseverancia.

"Somos muy afortunados de poder ser embajadores de cosas positivas, sobre todo en el tema de la representación y los modelos a seguir, y esa es una de las cosas que este show hace mejor, ataca estos ideales de lo que supuestamente debe ser, sobre todo en el tema de la masculinidad.

"Fue divertido escuchar a algunas personas que llegaron predispuestas con una idea de lo que sería el show, justo de la misma manera en cómo la gente del programa piensa de Ted Lasso y luego verlos abrir sus corazones y descubrir que es muy diferente", señaló Hunt emocionado.