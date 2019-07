Rendirán tributo al futbolista Luis "El Pirata" Fuente

XALAPA, Ver.

Con una altura de cuatro metros (seis y medio con todo y el pedestal) y un peso de una tonelada, a finales del presente mes será develada una estatua del futbolista veracruzano Luis "El Pirata" Fuente, el primero en militar en un equipo europeo.

Con recursos del sector privado recolectados por el Comité "Con Alma de Pirata", la estatua rendirá tributo a uno de los futbolistas más apreciados por la afición, quien hizo campeón en dos ocasiones al club Tiburones Rojos de Veracruz.

"Este homenaje a Luis 'El Pirata' Fuentes queremos que sirva de ejemplo para que se motiven los jóvenes en este caso en el deporte", aseguró el presidente del Comité "Con Alma de Pirata", Gilberto Farías Morales, el empresario que logró aglutinar a diversos hombres de negocio para financiar la estatura.

El proyecto es una iniciativa completamente ciudadana, cien por ciento financiado por la iniciativa privada, integrantes del Comité "Con Alma de Pirata" y el propio escultor Bernardo Luis Artasanchez.

"El futbolista representa para Veracruz y para México identidad. Fue uno de los futbolistas que en su momento salió al extranjero, fue triunfador, jugó con el Real Racing Club de Santander", recordó Farías.

Será el 26 de julio cuando se develará la estatua en la entrada principal del Estadio Luis "Pirata" Fuente con el objetivo de inspirar a la juventud a destacar en el deporte y poner en alto el nombre de su estado y su país.

Farías Morales narró que fue hace cerca de 13 años cuando la idea de rendir honores a este gran futbolista veracruzano surgió, pero que por diferentes razones no se pudo concretar.

"El hijo de 'El Pirata', 'Toño' de la Fuente Varela, que en paz descanse, fue uno de los impulsores, junto con un servidor, para que creáramos un Comité integrado por los abogados Reyes Peralta, Reyes Leo, Pedro Muñoz y nietos de 'El Pirata', como Antonio de la Fuente Ubalde", expuso.

Pasaron varios años, pero Gilberto Farías no quiso desistir en su idea, por lo que se dio a la tarea de darles a conocer a los integrantes del citado Comité de retomar el proyecto de hacer una estatua de Luis "El Pirata" Fuentes.

"Les hago saber del proyecto y les pareció interesante, localizamos a quien ya tenía la idea original, el escultor Bernardo Luis, quien le presentó un proyecto al ex gobernador Fidel Herrera y, luego a su sucesor, pero no se concluyó", recordó.

Fue así como solicitaron al escultor la realización de dos réplicas para invitar a la ciudadanía y afición veracruzana a que participara y eligiera cual escultura era la que más gustaba para enaltecer al futbolista veracruzano.

"Este proyecto resultó fantástico, pues mostraron (los ciudadanos y aficionados) mucho interés. Un de ellas fue la elegida y la ganadora es donde 'El Pirata' está cabeceando (el balón), su mayor cualidad en su juego. En un promedio de cuatro meses se concluyó la obra", precisó.

Incluso destacó el lado humanitario del jugador. "Es un personaje, que incluso con sus propios recursos, llegó a pagar nómina del equipo de los Tiburones Rojos".

El escultor aseguró que es un proyecto que finalmente se concluye, pues llevó trece años poder concretarlo, aunque con la lamentable muerte hace 15 días de Don Antonio Fuente, el hijo del futbolista y uno de los principales promotores.

"El hacer esta escultura me llena el alma: hace trece años se acercó a mí el hijo del 'Pirata' Fuente, Don Antonio Fuente participándome que se había reunido un comité y la maqueta se presentaría en un partido de repechaje, pero no se presenta porque un persona cae de las gradas al pozo y falleció a los cinco o seis días después", recordó.

Pasaron cinco directivas y cuatro gobiernos estatales para que finalmente se lograra concretar la estatua fundida en bronce que contará con un pedestal de dos metros y medio de alto.

"La obra no se está iniciando, se está culminando, fue un gran acierto y desgraciadamente hace 15 días fallece el gran promotor de la estatua Don Antonio de la Fuente Varela", dijo el artista poblano.