Renato Ibarra con problemas en Ecuado

Parte del misterio por la prematura salida de Renato Ibarra de la Selección de Ecuador durante la pasada Copa América 2019, se destapó tras una serie de supuestas indisciplinas.

El ecuatoriano acusó molestias musculares apenas iniciada la fase de grupos, en junio; sin embargo, trascendió que el volante tuvo diferencias con el seleccionador Hernán Darío Gómez, razón por la que no fue considerado para el resto del certamen continental. Pero la tarde de este martes desde la silla más alta de la Federación Ecuatoriana de Futbol, se reveló que Ibarra "no tenía ganas de estar".

"[Ibarra] fue separado de la selección, considerando que no tenía ganas de estar. Él no tiene nada que ver con lo otro [una indisciplina]", dijo Francisco Egas, presidente de la FEF. Egas, durante la convocatoria de seleccionados sub-20, en la que están contemplados jugadores de la Liga MX, como Bryan Angulo (Cruz Azul) y Enner Valencia (Tigres), Félix Torres, Erik Castillo (Santos Laguna), Romario Ibarra (Pachuca), resaltó que las puertas del combinado nacional quedarán abiertas para el jugador de las Águilas del América, quien lleva dos anotaciones y dos asistencias en el torneo Apertura 2019. Por ahora, Renato acumula 44 partidos disputados con la Selección de Ecuador.

A finales de junio, Renato Ibarra dio unas declaraciones, después de ser expulsado por el 'Bolillo', para el programa Mundo Deportivo de Ecuador. "Él se acercó a mi habitación, me comentó que no me veía bien en los entrenamientos, que estaba un poco amargado. No sé con qué intención dijo esas cosas y él ahí decidió darme de baja. Yo nunca abandoné la selección", declaró el jugador azulcrema.

"Será complicado para mí volver a la selección mientras el técnico 'Bolillo' esté ahí. No voy a estar donde no me quieren", afirmó Ibarra, entonces, para una radiodifusora colombiana.