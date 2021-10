Renacerá en el 2022

ESCRIBE EN CONJUNTO

"´Contigo´ la escribí hace casi como dos años, en mi recámara, se me ocurrió una idea y siento que todo lo que dice resume el momento, y qué padre sentir así.

"Mi esposo y yo comenzamos a escribir la canción juntos, es de amor, donde hablas de estar en la sed de un lugar, de estar más tranquilo, y se da. es parte de mi ´renacimiento´", contó la intérprete desde Los Ángeles.

Ya con el sencillo en plataformas, el cual forma parte del cuarto acto o capítulo del disco, se percató de que la mayoría de las piezas cuentan con la colaboración de su marido.

SU MEJOR COLABORACIÓN

"Todo lo hicimos juntos, de hecho, hemos estado colaborando ya desde tiempo atrás. En el disco Déjenme Llorar (2012) era más como arreglista.

"En Amor Supremo (2015) me ayudó mucho más en cómo sonaba, y en Renacimiento, ya en producción. Le dimos forma al esqueleto y lo fuimos haciendo todo", detalló la cantante de "Hasta la Piel" y "Disfruto".

Morrison, quien suma tres Latin Grammy, comentó que aunque ella tenía ya varios meses de no hacer nada antes de la pandemia, el descansó la hizo renovarse con el sonido y sus atmósferas creativas.

CAMBIA SU SONIDO

De México se mudó a París, y tras estudiar y vagar, regresó a Los Ángeles, en donde está preparando su retorno a los escenarios y algunas colaboraciones.

"Es muy curioso cómo la gente ahora que escucha mis canciones las siente muy distintas y me dice ´¡ay, no, ya no me gusta. no suenas a lo que hiciste primero!

"Y yo no quiero sonar a lo que hice primero. Mi proceso de evolución ha sido muy satisfactorio, muy poderoso, y estoy disfrutando este crecimiento, este renacimiento, en todos los sentidos y de todas las formas", expresó Morrison.

Hasta el momento, dijo, no hay una fecha definida para actuar en ciudades de México, pero considera que sea en el primer trimestre del 2022 cuando dé a conocer los pormenores de su próxima gira.