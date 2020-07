Renace tras cuarentena

El productor Guillermo del Bosque ha pasado muchos meses en casa, primero como parte de su recuperación por el trasplante de médula al que fue sometido en enero de este año y luego por la pandemia del coronavirus.

El productor ha tenido, los últimos años, una ardua lucha en contra del linfoma Hodgkin.

"Es lo más difícil por lo que he atravesado físicamente en mi vida, en diciembre y enero estuve 33 días hospitalizado, pasé una semana muy grave, que ya no la veía, pero gracias a Dios que me hizo el milagro, (me dio) una segunda oportunidad de vida y fue un renacer, me sometí al trasplante de médula y en febrero comencé la recuperación en casa; en marzo comenzó la pandemia", dijo a EL UNIVERSAL.

Aunque estaba en casa con malestar pero en recuperación, Memo estuvo en la producción del video "Color esperanza", para sentirse activo y para ayudarse en su recuperación. Luego fue que Televisa lo buscó para producir una nueva edición de "Minuto para ganar VIP".

"Estoy tomando este proyecto con mucho cuidado, con todas las precauciones porque vienes de algo así como lo mío, con células nuevas, tratando de fortalecer tu sistema inmunológico y (de repente llega) un virus con esta magnitud, que todavía lo estamos midiendo y del cual estamos viendo sus estragos, entonces sí regreso con todas las precauciones", aclaró.

Memo agregó que la grabación del proyecto ha sido muy rápida, ya llevan seis de 14 programas que comenzarán su transmisión el próximo domingo 26 de julio a las 21:00 horas por Las Estrellas.

"Minuto para ganar VIP" tendrá la conducción de Héctor Sandarti, quien con este proyecto regresa a Televisa, además de la participación de famosos como Andrea Legarreta y Erik Rubín, Danilo Carrera y Michelle Renaud, Irina Baeva y Gabriel Soto y Livia Brito.

En el programa de concursos, los famosos representan a familias mexicanas y hacen todo lo posible para ganar el concurso, que al final tiene una compensación económica para sus representados.