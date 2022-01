Renace conflicto en maquiladoras; pide Sindicato mantener estabilidad laboral

En los perfiles de trabajadores de dichos corporativos, dieron a conocer que se entró en paros en el interior de las mismas empresas.

Los trabajadores argumentaron que no se les estaba dando el incremento que se pactó a nivel nacional, incluso que los directivos ya confirmaron que no accederían a esa petición, por lo cual seguirían en el mismo movimiento.

SINDICATO DESCALIFICA PROTESTAS

El líder del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Industria Maquiladora y Ensambladora (Sitpme), Jesús Mendoza Reyes, aseguró que los "paros" laborales no tienen razón de ser y menos de la empresa Robertshaw, que ayer según se puso en huelga para no trabajar y exigir un bono de 17 mil pesos y un aumento salarial de 22 por ciento.

"Robertshaw, en Tridonex, Schumex, nada tiene que ver una revisión de contrato. En Robertshaw hubo una revisión de su contrato en octubre, ¿qué tiene que ver con una revisión de contrato de octubre en enero? ¡absolutamente nada!, fuera totalmente de la legalidad. Es alguien nada más que mete la semilla para que otros revoltosos hagan huelga, hagan paro y hagan tonterías, ¿qué hace la empresa?, los corre y al rato andan ahí diciendo es que me corrieron", dijo.

Pidió a los obreros mantener la estabilidad laboral: "hacemos un llamado a los que les gusta ´arder´ la casa y ver la de enfrente quemarse. No lo hagan, es la estabilidad de nuestra ciudad, busquemos la manera de que no se diga que en Matamoros son unos revoltosos, es que ahí no saben trabajar, hacen paros locos y hacen huelgas".

SACAN DE PLANTA A HUELGUISTAS

Por intentar generar paros laborales en el interior de la planta maquiladora Inteva, un grupo cerca de 30 obreros fueron retirados del interior de la empresa.

De acuerdo con un representante de la CTM quien dialogó con ellos, las negociaciones aún se llevan a cabo para el incremento salarial, aún no hay nada, por lo que piden tener paciencia para que se lleve a cabo un buen acuerdo.

En tanto algunos de los obreros que fueron retirados de dicha empresa, se les recogió su gafete y a otros les dijeron que firmarán su renuncia.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

* Los obreros están pidiendo un bono de 17 mil pesos

* Además piden un incremento al salario del 22 por ciento

* En algunas maquiladoras los aumentos salariales fueron entre el 8 al 11 por ciento

* El aumento del 22 por ciento es sólo para los trabajadores que tienen ingresos menores

* En enero del 2019 estalló un conflicto similar

* Participaron trabajadores de 48 plantas maquiladoras

* El conflicto terminó después de un mes de negociaciones