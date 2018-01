REMONTAN PATS Y AVANZAN AL SUPERBOWL LII

Massachusetts, Estados Unidos.- Tom Brady hizo a un lado una lesión de mano derecha y lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Danny Amendola con 2:48 minutos del final, al guiar a los Patriotas de Nueva Inglaterra de nuevo al Súper Tazón con una victoria el domingo por 24-20 en la remontada sobre los Jaguares de Jacksonville en la Final de la Conferencia Americana de la NFL.

Brady, que usó un vendaje en la mano, no mostró señales de impedimentos. Y, con el juego en riesgo (y posiblemente la temporada), la estrella de los Patriotas lució nuevamente.



Tras ir abajo por 10 puntos, Nueva Inglaterra remontó y terminó venciendo 24-20 a los Jaguares de Jacksonville, que no pudieron conseguir la hazaña de asistir a su primer duelo por el campeonato de la NFL.



El rival de los Patriotas saldrá del duelo entre Vikingos vs. Águilas.