Remonta Chivas y vence Rayados 3-1

Este sábado las Chivas dieron un golpe de autoridad y demostraron que pese a las adversidades extra cancha, el grupo está sólido de cara a la liguilla. El Rebaño Sagrado vino de atrás de una derrota por la mínima diferencia, para remontar en los últimos 10 minutos y ganar 3-1 ante los Rayados de Monterrey. Con ello los tapatíos garantizan que jugarán el repechaje de locales, mientras que la Pandilla pierde la oportunidad de calificar directo a la liguilla.



El primer gol cayó en el primer tiempo. En un tiro libre al 35, Avilés Hurtado aprovechó un balón pegado al área chica para rematar de cabeza y vencer al arquero Gudiño, en lo que parecía sería un partido manejable para los dirigidos por el "Turco" Mohamed. Sin embargo, los Rayados poco a poco fueron dejando su intensidad en el ataque, conformándose con el resultado parcial.

Para el segundo tiempo fue al 75 que tuvieron el gol de la victoria en sus manos cuando Meza centró para el "Toro" Vincent Janssen, sin embargo el atacante holandés estrelló su disparo al poste de frente al arco, y perdonó el 2-0 contra los Rojiblancos, lo que les costó el partido.

Y es que al 80 Ángel Zaldívar realizó un gran remate de cabeza luego de una buena jugada de incursión al área por medio de Antuna. El portero Hugo González no tuvo mucho que hacer cuando el atacante Zaldívar remató en el segundo poste a escaso metro y medio del arco. Con la intensidad a tope y el momento anímico, fue al 83 que Alexis Vega se animó a disparar fuera del área para marcar un gran gol de larga distancia, con un balón cruzado que no dio oportunidad al portero. Y al 93 el "Canelo" Angulo sentenció de forma definitiva. El ex jugador del Necaxa encontró un resquicio en el área y remató de cara al arco, sin embargo Gonzales alcanzó a desviar el balón para que pegara al poste y en el rebote el rojiblanco empujó el balón sin arquero.

El resultado significa para Chivas asegurar que recibirá el repechaje de local, mientras que la derrota deja a Monterrey a merced de lo que pueda hacer Tigres, que está enfrentando al Atlas de local y que si gana le quitará el lugar directo a la liguilla. Además, si entre Pumas y Cruz sale un vencedor esta misma noche Monterrey también quedaría definitivamente fuera de los primeros cuatro, lo cual hubiera conseguido con la victoria en el Estadio Akron.