Rememoran a las víctimas de la violencia en el Valle

Edinburg, Tx. - Los familiares recordaron a sus seres queridos que perdieron la vida tras ser asesinados en el Valle del Río Grande, y llegaron con sus fotografías al Tribunal de Comisionados para honrar a las víctimas.

Julia Sullivan, directora de Asuntos Públicos, dio lectura a proclama que declara el 25 de septiembre como el Día Nacional de Recuerdo para las Víctimas de Asesinato, a través de la cual se alienta a la comunidad a participar en las actividades planificadas.

"El asesinato de un ser querido no solo arrebata a un miembro de la familia, también crea un desafío abrumador para llenar el vacío que deja su ausencia", dijo Sullivan.

"El mismo día que me quitaron a mi hermano, comencé este viaje, y aquí estamos ahora", dijo Robert García, representante de Families and Friends of Murdered Children. "Juntos, a través de la capacidad de recuperación de estas personas frente a ustedes, me dieron la fuerza y el valor para seguir adelante".

Según García, en 2017, hubo un estimado de 17 mil 250 homicidios en todo el país, lo que equivale a un asesinato cada 33.5 minutos en los Estados Unidos. Esa cifra nacional incluye 34 homicidios ocurridos en el Valle del Río Grande.

La organización RGV Families and Friends of Murdered Children invita a la comunidad a recordar a víctimas de asesinato el martes, 25 de septiembre en el Pharr Event Center ubicado en 3000 N. Cage en Pharr a las 18:00 horas.

MEMORIA. Recuerdan a todas aquellas personas que murieron tras ser asesinadas en el Valle de Texas.