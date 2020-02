Relata 'El Escándalo' acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.

Basada en los casos de Megyn Kelly (Charlize Theron) y Gretchen Carlson (Nicole Kidman), quienes denunciaron hostigamiento de la cabeza de Fox News, Roger Ailes (John Lithgow), El Escándalo se estrena hoy en México. Dirigido por Jay Roach (Trumbo y Conoce a los Fockers), este largometraje es atractivo no sólo por el impulso que le ha dado el movimiento #MeTOO, sino por aspirar a tres premios Óscar. "Pienso que apelamos con esta historia a un relato hecho con una perspectiva femenina. Al final, creo que es una historia más, de tantas, que se tenía que contar.

"Era algo muy perturbador cuando lo leí, pero sinceramente, pensé que era necesario hacer saber que estos acontecimientos no son nada sanos y vulneran la estabilidad de cualquier ser humano", dice Kidman por mail. Theron, quien funge como productora de esta realización, está postulada como Mejor Actriz y Robbie lo hace en el rubro de Actriz de Reparto. El Escándalo inicia con los pasajes en los que Megyn será una de las moderadoras del debate republicano del 2016 y cuestiona al candidato Donald Trump, sobre comentarios que ha hecho sobre las mujeres, lo que la hace acreedora a insultos online.

En tanto, Carlson será traspasada del programa Fox and Friends a uno menos popular, así que decide decide buscar abogados para demandar por acoso sexual a Alies. Kayla Pospisil (rol inventado, encarnado por Margot Robbie), por su parte, es la nueva del área y conoce a diversas compañeras y a la máxima autoridad, Alies, quien vulnera su intimidad. "Aprecio por sobre todas las cosas el esfuerzo de todo el elenco, y de que hicimos todo lo posible por entregar un filme preciso y claro. Hoy en día, para hombres y para mujeres, no es para nada correcto que existan este tipo de situaciones (el acoso). "Más que lograr un efecto de denuncia, que no estaría mal, sí me gustaría que propiciara conciencia, conversación y reflexión sobre este tipo de situaciones", mencionó Kidman. La Academia también reconoció el esfuerzo del equipo de caracterización de El Escándalo con otra candidatura, la de Mejor Maquillaje y Peluquería. La documentación sobre los asuntos de denuncias en Fox TV y el guión corrieron a cargo de Charles Randolph. ´ ASÍ LO DIJO "El cine es entretenimiento, pero también es realidad. A mí como actriz me encanta la posibilidad de contar historias que nos cuestionen nuestra misión y nos hagan entender que como sociedad debemos ayudarnos, no perjudicarnos". Nicole Kidman, Actriz.