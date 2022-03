Relata brutales ataques en Querétaro

Testigo, del cual no se reveló el nombre, fue parte del grupo de aficionados que regresaron resguardados a Guadalajara en la madrugada del domingo tras la trifulca en La Corregidora.

"Un amigo cercano (de la Barra) falleció, prefiero no decir su nombre por respeto. Ya se contactaron con los familiares de él. Sí hubo bastantes (fallecidos), ya estaban los cuerpos inertes y los siguieron golpeando. Incluso a uno le picaron la cabeza con un picahielo ya que había fallecido para después quitarle toda la ropa. Literalmente, el pantalón y la ropa interior", narró el testigo.

"La verdad no (me dan ganas de volver a un estadio) porque me tocó ver, tristemente, cómo eran golpeados y asesinados enfrente de mí", agregó.

Hasta el momento, la información oficial por parte de las autoridades gubernamentales de Querétaro fue un saldo de 26 lesionados, de los cuales, 23 permanecen hospitalizados, 3 de ellos de gravedad y 10 en estado delicado.

16 personas son de Jalisco. No hay confirmaciones de personas fallecidas. Tampoco hay detenidos, de acuerdo con el Gobernador Mauricio Kuri.

Los hechos se suscitaron en el partido Querétaro vs. Atlas, mismo que fue detenido ante los actos de violencia.

"De repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr fuera de su zona y venían hacia nosotros del lado derecho y también del izquierdo para acorralarnos. Vemos cómo se frenan en la zona familiar para golpear a familias del Atlas. En ese momento toda la manada corrió hacia nosotros y nos encapsularon. La Policía en lugar de ayudarnos empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear", relató el testigo, quien en su cabeza tenía una venda que protegía los golpes que sufrió por parte de un policía con una macana, según dijo.

"La Policía no empeoró las cosas, probablemente estaban todos puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para todos nosotros. No podíamos pasar monedas, llaves, carteras, anillos, fajos... pero ellos tenían picahielos, pistola, piedras, navajas. Está raro eso y hay videos donde se ve que los policías abren las rejas", describió.

Él y otros aficionados también señalaron que fueron atacados dentro de las zonas del estadio cuando intentaban abordar los autobuses.

"A la salida había policías y gente del Querétaro golpeándonos. Se supone que ahí es privado porque es el estacionamiento de la porra de visita, pero también abrieron esos canceles y nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir porque la Policía no hizo nada (para detenerlos)", contó.

¡LENTOS!

Tras la barbarie que dejó el duelo entre Gallos Blancos y Atlas, de al menos 26 lesionados en el Estadio La Corregidora, el Gobernador Mauricio Kuri reconoció que fue insuficiente y tardía la respuesta de las autoridades en Querétaro. En conferencia de prensa, Kuri admitió que no ser actuó con prontitud ante el escenario. "Es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba, estamos haciendo la investigación correspondiente", dijo el Mandatario panista.

Suspendidos elementos de seguridad

Los brutales actos violentos suscitados en el estadio La Corregidora durante el partido entre los Gallos Blancos y Atlas ya tiene a sus primeros personajes señalados y que ya fueron suspendidos de sus cargos en el estado de Querétaro. Son cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y funcionarios del gobierno del estado que estaban encargados del operativo en el estadio para este compromiso correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2022 de la Liga MX.

´Había ´animales´ en la tribuna, no respetaban´

El portero del Querétaro, Washington Aguerre, señaló la incapacidad de la Policía para actuar en el Estadio La Corregidora.

"Tuve que separar gente para evitar que algunos resulten lastimados, ya que la seguridad no fue la mejor y no pudo contener a los hinchas de ambos equipos", relató Aguerre en TyC Sports. Aguerre se mostró consternado por el episodio de violencia de los aficionados locales contra los seguidores del Atlas.