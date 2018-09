Relata agresión sexual

Ciudad de México

Sarah Hyland publicó una declaración en Twitter en la que contó que sufrió una agresión sexual de un amigo cuando estaba en la preparatoria.

"Él era un amigo. Era la víspera de Año Nuevo en mi último año de la preparatoria. Todos estaban borrachos. Él irrumpió en el baño en el que yo estaba. Tenía la esperanza de que fuera un sueño pero mis medias desgarradas por la mañana demostraron lo contrario", dice el texto.

"Pensé que nadie me creería. No quería que me llamaran dramática. Después de todo, no me negué. El shock puede hacerle eso a una persona".

APOYA A FORD

La publicación de Hyland se produjo a raíz del testimonio que la Doctora Christine Blasey Ford dijo contra el candidato a la Suprema Corte Brett Kavanaugh en una audiencia del Comité Judicial del Senado, de acuerdo con información de People.

En un segundo tuit, la actriz expresó su apoyo a Ford, quien acusó a Kavanaugh de agredirla sexualmente en una fiesta en 1982 cuando ambos asistían a la preparatoria.

También mostró empatía hacia Deborah Ramirez y Julie Swetnick, quienes denunciaron a Kavanaugh de conducta sexual inapropiada y que él ha negado.

"Creo en la Doctora Christine Blasey Ford. Creo en Deborah Ramirez. Creo en Julie Swetnick. No hay un camino hacia adelante para el juez Brett Kavanaugh", escribió la intérprete.