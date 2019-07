Relacionan israelíes asesinados con crimen

Cd. de México.

Los dos israelíes que fueron ejecutados ayer por la tarde en un restaurante de la Plaza Artz Pedregal contaban con antecedentes criminales, según informes de la prensa local.



"Los infames criminales Alon Azulay y Jony Ben han sido nombrados por las autoridades mexicanas como las víctimas de un asesinato el jueves por la noche en la Ciudad de México", informó el diario The Jerusalem Post.



Por otra parte, el diario recordó que otros medios del país, incluidos el Canal 12 y The Times of Israel, informaron que entre las víctimas se encontraba el criminal Ben Sutji.



Sutji es un conocido criminal que fue liberado de una prisión israelí hace seis meses.



"Cuando se dio cuenta de que la policía lo estaba siguiendo, se mudó a México, probablemente porque tenía una novia allí", recuperó el Post.



"En 2001, huyó de Israel con Erez Akrishevsky, quien fue extraditado a Israel hace dos días desde México. ambos han cumplido penas de prisión por asesinato.



El diario informó que Sutji estaba en conflicto con la organización criminal Mosley Brothers.