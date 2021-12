Reivindican aportes de Jesús Reyes Heroles

El homenaje comenzó el 4 de diciembre en la Casa de Cultura Jesús Heroles con una conferencia del historiador Javier Garciadiego en la que aludió al olvido del centenario, que se cumplió en abril pasado. "Este año, el año del centenario, ha habido numerosos olvidos injustos (los que lo van a lamentar son quienes lo olvidaron, no Reyes Heroles). La memoria, como sabemos, es selectiva y, sobre todo, la memoria puede ser partidista.

"Qué bueno que esta Alcaldía no lo olvidó. Subrayo: el homenaje debió haber sido nacional, porque Don Jesús no fue nada más hombre de un partido (fue mezquino definirlo así): fue un hombre que hizo aportaciones al México contemporáneo. "No soy de los que creen, como historiador, en las causalidades y en las paternidades únicas -siempre hay varias paternidades, varias causas, contextos complejos-, pero sin lugar a dudas Reyes Heroles está dentro de esos que son, digamos, los creadores de lo que, en México, consideramos que es la transición a la democracia", afirmó Garciadiego. El homenaje proseguirá con un programa de conferencias sobre cultura, arte y democracia dedicadas a políticos como Carlos Castillo Peraza, en febrero, y a Heberto Castillo, en abril.

"¿Por qué quienes estamos en los campos del arte y la cultura podemos celebrar a Reyes Heroles?", planteó Trujillo, "pues justamente por el respeto a la creación, a las ideas, al desarrollo artístico, lo relevante, lo trascendente en el pensamiento de Don Jesús Reyes Heroles es que la democracia permite esta libertad de pensamiento, de creación y por eso quisimos hacerle este gran homenaje en su centenario. "La democracia", subrayó, "como el pivote, como la palanca y como el centro del arte y de la cultura". A mediados de 2022 se presentará también una exposición en memoria del político y se tienen previstas publicaciones, anticipó Trujillo.