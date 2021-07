Reivindican a La Malinche

En una emisión del programa Jueves de debate, conducido por la senadora y artista escénica Jesusa Rodríguez en Capital 21, la mujer originaria de Oluta que fungió como traductora de Hernán Cortés fue reivindicada como una valiente que se impuso a una situación adversa y que, contrario a lo que se ha dicho sobre ella, no puede calificarse como una "traidora". Para la abogada y escritora Yelitza Ruiz, Malintzin ha sido históricamente calumniada, como otras mujeres en la historia nacional,y juzgada como culpable de una serie de delitos que ilustran la hostilidad con la que se mira a las mujeres en los procesos históricos.

"Es justo que esta representación de Malintzin nos pueda dar esa primera entrada para dialogar sobre las relaciones de poder que hemos tenido históricamente las mujeres no solamente con el hombre, sino con el mundo en general", expuso Ruiz. De acuerdo con la lingüista y escritora Yásnaya Aguilar, desde la historia oficial se ha querido minimizar el papel de Malintzin en un episodio complejo que, además, se entiende desde una lógica colonial que no corresponde a la época. "La memoria que se guarda de ella en otros espacios que no son los espacios de la historia oficial nos hacen ver a una mujer compleja, una mujer que estaba en circunstancias extraordinarias y que tuvo un papel fundamental en lo sucedido hace 500 años. "La única manera en la que podemos llamarla 'traidora', como se ha llamado históricamente, es pensar que el México de ahora es Tenochtitlan y eso no es así; esa identificación del México actual con una sola de las ciudades de ese momento, que era Tenochtitlan es simplificar demasiado lo que sucedió ahí".

A su vez, el historiador Federico Navarrete expuso que la historia de Malintzin suele subordinarse a la figura de Cortés, lo que no permite comprender su verdadero poder con el uso de la palabra y su situación precaria como esclava. "Hemos construido toda esta leyenda romántica sobre Cortés y Malintzin, pero yo creo que eso no hace más que subordinarla a Cortés y convertirlo en el típico macho ingrato que la deja atrás y que la tira a la basura, la convierte en un ser desechable y creo que para nada es eso Malintzin si vemos su historia", reflexionó. En una transmisión desde la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, Rodríguez planteó a las especialistas inquietudes del público, como por qué se le conoce a Malintzin con otros nombres, como Marina, Malinalli y Malinche.

"Como muchas mujeres que son sometidas a cautiverio, muy probablemente la mujer que conocemos como Marina o Malintzin perdió su nombre original al momento de ser arrancada de su familia o su contexto original", respondió Navarrete. "Probablemente su nombre original fuera oluteco, que era una lengua mixe-zoqueana, porque ella era de Oluta, entonces probablemente su nombre fuera en ese idioma. El primer nombre que conocemos es Marina, que es un nombre español que le dieron", abundó. A partir de lo dialogado, Rodríguez introdujo temas de la agenda nacional al debate, como la carta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al gobierno de España para solicitar que se disculpen por las violaciones contra la población del actual territorio mexicano hace 500 años. "Creo que no debería ser el jefe del Estado mexicano, independientemente de quién sea, el que está facultado para hacerlo, ¿por qué? Porque sabemos que, históricamente, el Estado Mexicano es heredero, es un proyecto criollo y es heredero de, durante 200 años, de la opresión colonial, es un proyecto colonial también", opinó Yásnaya Aguilar al respecto.

Asimismo, tras una disertación compartida sobre la vigencia del sistema que esclavizó a Malintzin, la legisladora por Morena realizó una "consulta popular" con la audiencia sobre qué monumento debería ponerse en lugar del Colón que fue retirado de Paseo de la Reforma, una discusión que ya fue llevada al Senado. Tras la opinión de los participantes en el programa, el público decidió que en ese sitio debería erigirse un monumento a las mujeres indígenas que incluyera la presencia de Malintzin. El próximo jueves, a las 18:00 horas, por Capital 21, se realizará un nuevo debate hacia la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan.