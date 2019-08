Reiteran ´no´ a las cuotas; piden a padres denunciar

El Secretario de Educación en el Estado, Mario Gómez Monroy, hizo un llamado a los padres de familia para denunciar cualquier directivo o docente que condicione la entrega de calificaciones, documentos o ingreso a las aulas al pago de cuotas.

Esta practica que se considera ilegal recibirá el seguimiento correspondiente hasta comprobar los hechos y de hacerlo, los implicados enfrentarían sanciones administrativas, entre las que se encuentran el cese de sus funciones.

"Nadie tiene porque exigir las cuotas de inscripción a los padres de familia, hemos visto casos que se han documentado y denunciado en redes sociales o en medios de comunicación pero la verdad es que nosotros de manera oficial no tenemos nada, por eso pedimos que denuncien porque estas practicas no se permiten".

Señaló que en este regreso a clases más de 1 millón 17 mil estudiantes se reincorporaron a las aulas, así como 23 mil 197 docentes.

En Reynosa se ha reportado saldo blanco en este rubro, pero aún así se realizarán rondines y labores de monitoreo por personal autorizado para detectar cualquier anomalía.

"Si un estudiante necesita algún documento los directivos de los planteles están obligados a entregárselo, no pueden decirle que sin pago no hay papeles, eso no está permitido, de ser posible cuando alguien detecte esto puede tomar pruebas para presentárnoslas y hacer el caso más fuerte". Puntualizó