Reiteran llamado a no llevar a niños

Autoridades piden a familias que no lleven a menores a los hospitales y eviten andar con ellos en la calle, ante la pandemia del Covid-19.

Armando Covarrubias Treviño, responsable de Medicina Preventiva y del área de Epidemiología del ISSSTE Reynosa, comentó que es difícil para hacer las pruebas ponerse todo el equipo de protección.

Explicó que pese a que se hacen llamados a las familias, muchos acuden con los menores aunque ellos no consulten, por lo que los ponen en riesgo.

"El mensaje es que crean en la santa distancia, el estar en sus casas, si no tienen nada que hacer váyanse a casa, no tragan niños a los hospitales, siguen acudiendo con niños, seguimos viendo esos casos, es un peligro para el contagio para los niños porque a ellos no podemos decirles que no se metan la mano a la boca, que no agarren las cosas", dijo.

Actualmente se tiene personal para ocupar los puestos que sean necesarios y atender los casos sospechosos de Covid-19, pero lo importante es prevenir.

Es difícil cuando se hace una prueba a un adulto, pero también se les hace pruebas a los menores sospechosos, por eso el llamado es que se queden en casa.

"Tenemos mucha población flotante por eso debemos estar alerta, siempre estamos atentos", recalcó.