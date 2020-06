Reiteran llamado a la ciudadanía

Autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para contener el Covid-19, para evitar regresar al confinamiento y sobre todo salvaguardar la vida.

Rómulo Garza Martínez, secretario de Bienestar del Gobierno del Estado, comentó que lamentablemente hay personas que no usan cubrebocas ni aplican la sana distancia, por lo que es importante continuar con las medidas para no regresar al confinamiento.

Señaló que se ha apoyado ante la pandemia del Covid-19, coordinando acciones con autoridades de salud y entregando 300 mil despensas a través de los comedores comunitarios en diversos municipios.

"Para no regresar a un confinamiento, yo creo que lo interesante es que la gente nos ayuden, si no tienen a que salir, que no salgan, que uno vaya hacer el súper con cubre bocas y todas medidas, aunque sea hechizo en la casa, pero lo importante es tender que lo que está en riesgo es la vida de las personas", dijo.

Señaló que el Estado ha estado apoyando a los comerciantes y en el panorama nacional, se está por debajo de la media nacional, pero no es un aliciente, porque se busca que exista el menor número de contagios.

El funcionario estatal, explica que se está al pendiente desde que inició la pandemia, con filtros en la frontera y apoyando con canasta básica.