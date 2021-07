Reiteran llamado a evitar reuniones

Con las fiestas de navidad se ha presentado un repunte de casos activos, lo que ha puesto en alerta a las autoridades porque los datos de la curva van similares a los de los meses fuertes de la pandemia, por lo que piden a la población a crear conciencia del grave impacto de la pandemia y extremar medidas preventivas para disminuir el número de contagios.

Se pide además el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia, toser o estornudar en el ángulo interno del brazo, evitar aglomeraciones y no tocarse la cara con las manos sucias, son acciones sencillas pero fundamentales para evitar riesgos.

Ayer se reportaron 214 casos activos, que son los portadores de la enfermedad, pero en la calle también circulan los asintomáticos, los que no tienen síntomas y no saben que portan el virus y ponen en riesgo a los demás.

Medidas sanitarias

Ante el incremento de casos positivos y activos de Covid-19 en Reynosa, Bladimir Cortez, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) exhortó a la población que si acude a algún establecimiento de comida observe que se cumplan los protocolos de salud y de está manera tengan mayor seguridad.

Cortez es sabedor que no todos los restaurantes han cumplido con las medidas preventivas requeridas para prevenir el contagio del Coronavirus a lo que ellos como Canirac les corresponde invitarlos en llevarlas a cabo.

“Tenemos línea directa con nuestros socios les estamos recordado que cumplan con los protocolos y es una realidad que no todos los restaurantes no han cumplido, pero para eso está la autoridad nosotros no somos autoridad, pero si nos compete invitándole a que cumplan con los protocolos y eso no lo vamos a dejar de hacer”, expresó Cortez.

La apertura de comercios y restaurantes en esta época vacacional ha provocado una fructífera derrama económica en el que se han ligeramente recuperado un poco de lo perdido del presente año.

“Hablaba con mi colega de Matamoros y literalmente mencionó que estaba muerta la ciudad, totalmente parada y aquí en Reynosa somos muy dichosos, somos una ciudad grande con espacio suficiente y eso ha ayudado que no se den focos de contagio como en Ciudad Victoria, que es una ciudad muy chica que se han disparado mucho los contagios”, señaló.