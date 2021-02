Reiteran formales ´siguen protocolos´

"Todos los protocolos se están siguiendo conforme a lo que nos indica el decreto, tenemos filtros, líquidos sanitizantes, el uso de cubrebocas es obligatorio, aparte está la expectativa sobre cómo seguirán las fases de la nueva normalidad, pero no bajaremos la guardia, evitarnos a toda costa que se repita el panorama de los meses más críticos".

En la peatonal Hidalgo se concentra la mayor actividad comercial, y por ello, al hacer un recorrido, se logran observar los carteles alusivos a la prevención.

Aunque también, abundan las personas que no se colocan el cubrebocas tapando nariz y boca, que consumen alimentos, o que pasean con menores. "

En ese sentido hemos checado que la población que vaya a consumir al comercio siga los requisitos, no se permite que no traigan cubrebocas, que pasen niños o adultos mayores, aparte se están haciendo grupos de no mayores a 6 personas".

Durante este mes, la Fecanaco mantiene las expectativas económicas en el 14 de febrero, ya que con motivo del día de San Valentín, la población recurrirá a comprar ropa, perfumes, zapatos, novedades en general, dulces, flores, entre otros alusivos.