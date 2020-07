Reiteran el llamado a quedarse en casa

"Ayuden guardando distancia, quédense en casa, usen cubrebocas. Si ya están infectados y no tienen síntomas, no contagien a nadie más". Armando Covarrubias T., médico del ISSSTE

La muerte del paramédico Ramón Solís Vega, que murió dando la batalla contra el Covid en Reynosa, enlutó a la comunidad de paramédicos y médicos de diferentes instituciones de salud en Reynosa, por lo que hacen un llamado a los ciudadanos para que se queden en casa y se cuiden.

Los médicos también tienen familia, por lo que cada vez que ven al personal de salud caer contra el Covid, vuelve la preocupación.

Armando Covarrubias Treviño, médico de la clínica del ISSSTE en Reynosa, encargado de realizar pruebas Covid y responsable del área de medicina preventiva, hizo un llamado a la comunidad en general para que ayuden a los médicos en esta lucha contra la pandemia.

"El lamentable deceso de un paramédico que tuvimos nos lesiona tanto como el de cualquier otro paciente, pero ya fue como la gota que derrama el vaso, el hecho de tantas muestras de cariño que he tenido en los últimos días me hace pensar que no quiero homenajes afuera de la explanada como a otro compañero del IMSS, ni fotos del recuerdo en el Facebook de cómo era, todavía no termino de criar a mis hijos, así que prefiero morirme olvidado de viejo, que ser el mártir que tiene su estatua con el caballo relinchando en dos patas", dijo.

Desde el inicio de junio las familias han salido más a las calles, los comercios no han cerrado pese a las nuevas disposiciones, ni restauranteros, la gente sin cubre bocas y sin aplicar la sana distancia, mientras que los médicos en la primera línea de batalla enfrentando al Covid-19, atendiendo a enfermos y arriesgando su vida.

"Ayuden guardando distancia, quédense en casa, usen cubrebocas. Si ya están infectados y no tienen síntomas, no contagien a nadie más", expresó.

Reynosa se ha convertido el primer lugar de casos Covid y las cifras no bajan, siguen aumentando y los hospitales ya están por saturarse, por lo que se han implementado nuevas medidas, pero los ciudadanos siguen sin aplicar los protocolos de prevención.