Reiteran demanda de violación contra Cristiano Ronaldo

Las Vegas, Estados Unidos.

La demanda de violación en contra de Cristiano Ronaldo en Estados Unidos no fue cancelada, sino movida de una corte estatal a una federal.



Ayer trascendió que la acusación de Kathryn Mayorga sobre CR7 respecto a que la violó en un hotel de Las Vegas en el 2009 había sido retirada, pero este miércoles la parte acusadora reiteró que la demanda sigue.



"El caso del estado fue desestimado por nosotros porque presentamos reclamaciones idénticas en un tribunal federal debido a las reglas de la corte federal sobre servicios a extranjeros. Básicamente, simplemente cambiamos de lugar, pero las reclamaciones continúan", dijo la abogada Larissa Drohobyczer a ESPN..



La demanda, que se dio de alta en septiembre de 2018, dice que Mayorga conoció a Ronaldo en un club nocturno y fue con él y otras personas a su suite.



Ya en el lugar el jugador invitó a la mujer a meterse al jacuzzi, pero cuando se estaba cambiando en el baño el luso se le acercó, le dijo que le hiciera sexo oral, a lo que ella se negó, por lo que CR7 la llevó a un cuarto para forzarla a tener el encuentro sexual.



Los acusadores dijeron que en su momento ambas partes llegaron a un acuerdo en el que la mujer recibiría 375 mil dólares para no decir nada al respecto, pero ahora se argumenta que Mayorga sufría de un daño emocional en ese entonces que le impidió tomar buenas decisiones y no tuvo la asesoría legal adecuada.