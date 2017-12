Reiteran a Comapa explicar cobro AT16

Cd. Victoria, Tam.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Ciudad Victoria sigue sin dar respuesta a la petición planteada hace casi dos semanas por la diputada local por el Distrito XV, Teresa Aguilar Gutiérrez, en el sentido de que explique la naturaleza y razón del cobro AT16 en los recibos de agua potable.

“No he tenido hasta el momento ninguna respuesta, me imagino yo que lo está haciendo de manera escrita para dármelo”, dijo. Fue el 6 de diciembre cuando a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Teresa Aguilar presentó un proyecto de acuerdo ante el Pleno legislativo para solicitar a la gerencia a cargo de Gustavo Alberto Rivera Rodríguez explicación por dicho cobro.

El cobro AT16 es por un monto de 44.26 pesos y ha sido aplicado en algunos recibos del mes de noviembre y de diciembre, Comapa Victoria presta el servicio a 139 mil usuarios lo cual representaría un ingreso adicional de 6 millones 152 mil 140 pesos, “lo que sin duda alguna daña y lastima gravemente la economía de las familias victorenses, creando una situación de incertidumbre por la emisión de este cobro adicional”.

La diputada victorense dijo que este cobro debería de haberse aplicado en el 2016, no obstante Comapa Victoria omitió realizar este ajuste por lo cual una autoridad superior exhortó a la actual administración a aplicarlo, “si no me llega ningún escrito o respuesta en la reunión de la Comapa vamos a tener que hacer la pregunta y ver qué respuesta da”. Teresa Aguilar forma parte del Consejo de Administración de Comapa Victoria en su calidad de representante del Congreso del Estado y de los habitantes del XV Distrito.

“Tengo entendido que no fue en todo Victoria, en mi casa no me llegó ese cobro y a otras personas tampoco, a otras sí, por eso tiene que dar una explicación qué autoridad le pidió que hiciera ese cobro”.

