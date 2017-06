Reitera AMLO rechazo al PRD

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador reiteró que Morena no tiene ninguna intención de entablar una alianza con el PRD para las elecciones presidenciales del próximo año.



En un acto político celebrado en Aguascalientes, el tabasqueño acusó que el sol azteca fue, junto con el PRI y el PAN, uno de los artífices del denominado "Pacto por México".



"Se unieron el PRI, PAN y el PRD, partidos que hoy están al servicio de la mafia en el poder", aseveró en el marco de la firma de un Acuerdo de Unidad Nacional llevado a cabo hoy en esa entidad.



"Morena no hará acuerdo ni con el PRD, ni con el PAN ni con el PRI, porque son los responsables de la tragedia nacional en México y son quienes consolidaron una alianza desde el Pacto por México, que no es más que Pacto contra México".



López Obrador recordó que, tras la resolución del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, realizado el pasado 11 de junio, el único partido con el que irán en alianza en 2018 es el Partido del Trabajo (PT).



Sin embargo, sostuvo que su instituto político seguirá con la estrategia de sumar a sus filas a más militantes de otras fuerzas partidistas, como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.



Posteriormente, al encabezar la firma de una Acuerdo de Unidad en León, Guanajuato, el aspirante presidencial declaró que los dirigentes del blanquiazul y el sol azteca son complacientes con el Presidente Enrique Peña Nieto.



"Un ejemplo claro es que el PAN y el PRD sirvieron del alcahuetes del PRI en el Estado de México", recriminó.



En la tierra donde el ex Presidente Vicente Fox fue Gobernador, López Obrador aseguró que por culpa de los gobiernos panistas se ha disparado la inseguridad en la entidad.



"Guanajuato es uno de los estados con más violencia, los gobiernos panistas han destruido a la entidad", afirmó.



"Fox encarna la antidemocracia; es el responsable, junto con otros, de la tragedia nacional".



El morenista argumentó que, debido a esas razones, la ciudadanía en Guanajuato y el resto del República mexicana está harta del PRI y el PAN.



Extendió su llamado, en ese sentido, a que la militancia de otros partidos se incorpore a las filas de Morena.



"Llamamos a todos los mexicanos a incorporarse a la gran tarea de transformación nacional, no solo a simpatizantes y a ciudadanos independientes sino también a los militantes de otros partidos", apuntó.



"Nuestros adversarios están en las cúpulas de poder económico y político y en las burocracias corruptas de los partidos. Abajo no tenemos diferencias con nadie; el problema está arriba".