Reitera Trump amenaza de salir del TLC

Montreal, Canadá.- Al inicio de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte en Montreal, el Presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su amenaza de abandonarlo.



Si bien el Mandatario señaló un poco de optimismo sobre las conversaciones del TLC, repitió su amenaza de que Estados Unidos podría cancelar el trato por completo.



"El TLC se está moviendo bastante bien", dijo Trump a periodistas hoy en la Casa Blanca. "Resulta que soy de la opinión de que si no funciona, lo cancelaremos".



Esto, luego de que firmara la imposición de aranceles de hasta el 30 por ciento en paneles solares que afectarán tanto a Canadá como a México, aunque el mayor impacto recaerá en los fabricantes chinos, incluido JinkoSolar Holding Co.



Los aranceles en las lavadoras de hasta un 50 por ciento representarán el mayor golpe para la Samsung de Corea del Sur Electronics Co. y LG Electronics Inc. México es el único socio del TLC afectado por la medida de lavadoras.



Incluso si las acciones se dirigieron principalmente a Corea del Sur y China, no es el mensaje correcto para México y Canadá, dijo el Ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, en una entrevista televisiva de Bloomberg desde la reunión del Foro Económico Mundial en Davos.



"Tenemos que revisar por qué motivos tenemos que abordar esta imposición de aranceles".



Los negociadores de México están examinando si hay un caso en contra de las restricciones en la Organización Mundial de Comercio, dijo Guajardo, quien agregó que le preguntará al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sobre las razones para incluir a México en las medidas cuando se reúnan el jueves en Davos.



Un portavoz de la canciller canadiense, Chrystia Freeland, quien dirige las conversaciones del TLC para Canadá, dijo que su oficina no haría comentarios hoy.



En tanto, el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau afirmó que está intentando convencer al Presidente estadunidense Donald Trump para que vea los beneficios del TLC.



"Estamos trabajando muy duro para asegurar que nuestro vecino del sur (Estados Unidos) reconozca cuan bueno es el TLC y que ha beneficiado no sólo a nuestra economía sino también a su economía y a la del mundo entero", afirmó Trudeau ante un auditorio de líderes empresariales, políticos y financieros mundiales.



El mensaje llega luego de que Canadá, México y otras naciones de la Cuenca del Pacífico acordaron avanzar en otro pacto comercial internacional, luego de que Trump se retirara de una versión anterior de la Asociación Transpacífico durante su primera semana en el cargo.