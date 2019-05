Reitera romance

Ciudad de México.

El músico Moby ratificó en una publicación en Instagram que tuvo una relación amorosa con la actriz Natalie Portman, quien recientemente lo negó y lo acusó de comportamiento inapropiado en su adolescencia.

"Recientemente leí un texto chismoso en el que Natalie Portman dice que nunca salimos, esto me confundió porque en verdad sí anduvimos. Después de nuestro breve romance en 1999 fuimos amigos por años.

"Me cae bien Natalie, respeto su inteligencia y su activismo, pero, para ser honesto, no puedo entender por qué ella tergiversaría la verdad sobre nuestro (aunque breve) involucramiento", se lee en la publicación del famoso, a la que añadió una foto de ambos.

El intérprete añadió que en su libro Then It Felt Apart detalló el supuesto noviazgo que sostuvo con Portman, a quien conoció en 1999, y dijo que tiene evidencias que corroboran el hecho.

"Respeto completamente el posible arrepentimiento de Natalie al salir conmigo (para ser justos, probablemente también me arrepentiría de salir conmigo), pero eso no altera los hechos reales de nuestra breve historia romántica", añadió.

La protagonista de El Cisne Negro contó en una entrevista para Harper's Bazaar que recuerda a Moby como alguien espeluznante, y negó el supuesto amorío con él.