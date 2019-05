Reitera que fue broma lo de AMLO

Ciudad de México.

Celia Lora toma con humor las críticas que le llovieron luego de que revelara, en el programa "La Saga", de Adela Micha, haber pedido a un amigo matar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En declaraciones para el programa "Venga la alegría", de TV Azteca, la hija del roquero Alex Lora aseguró que todo se trató de un chiste el cual debe ser superado, pues su opinión no tiene gran peso.

"Tírenme de loca... No sé por qué les pega tanto. Ojalá esté equivocada, yo no estoy diciendo que estábamos bien con 'La Gaviota' y la banda, claro que no, yo creo que estamos permanentemente mal, pero sí, ojalá nos callé la boca", comentó la modelo.

Señaló que tras su comentario de mal gusto ha estado recibiendo amenazas de muerte por lo que pide a sus detractores, así como a los medios de comunicación, no darle gran importancia a sus declaraciones.

"Fue broma, supérenlo, no sean tontos... También es 'padre' tener vida y no estar al pendiente de lo que opino. Hay muchos que me empiezan a amenazar, eso es común".